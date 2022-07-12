США за два тижні надали Україні 3 млрд доларів допомоги
Гранти від США і Світового банку спрямовуються на фінансування державного бюджету
Сполучені Штати Америки направили до України 1,7 млрд доларів грантової допомоги. Це вже другий грант США за останні два тижні, загалом сума допомоги склала 3 млрд доларів, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку й Агентства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів», – написав Шмигаль у Twitter у вівторок, 12 липня.
Нагадаємо, перший такий грант від США в сумі 1,3 млрд доларів Україна отримала 29 червня. Загалом Україна за цією програмою має отримати 7,5 млрд доларів. Усі гроші спрямовуються на фінансування державного бюджету.
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