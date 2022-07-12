Сполучені Штати Америки направили до України 1,7 млрд доларів грантової допомоги. Це вже другий грант США за останні два тижні, загалом сума допомоги склала 3 млрд доларів, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку й Агентства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів», – написав Шмигаль у Twitter у вівторок, 12 липня.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Нагадаємо, перший такий грант від США в сумі 1,3 млрд доларів Україна отримала 29 червня. Загалом Україна за цією програмою має отримати 7,5 млрд доларів. Усі гроші спрямовуються на фінансування державного бюджету.