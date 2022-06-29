Україна отримала від Сполучених Штатів Америки грант на 1,3 млрд доларів у межах пакета фінансування державного бюджету, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Дякуємо президенту США Джо Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближають перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд», – зазначив він у середу, 29 червня.

Також Шмигаль висловив подяку за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого був здійснений переказ, і окремо президенту Групи Світового банку Девіду Малпассу.

Загалом, за даними Національного банку, від початку повномасштабного російського вторгнення загальний обсяг заявленої та наданої Україні допомоги від міжнародних партнерів станом на середину червня становить 30 млрд доларів.