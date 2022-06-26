Очікується, що лідери G7 пообіцяють подальшу військову підтримку Києву та запровадять нові санкції проти РФ

Лідери країн G7 (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) готові надавати безстрокову підтримку Україні. Відповідну заяву планують ухвалити на саміті, який сьогодні розпочався у замку Ельмау в районі Гарміш-Партенкірхен у Баварських Альпах у Німеччині.

«Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та залишатимемося з Україною стільки, скільки буде потрібно», – йдеться у чернетці, яку опублікувало видання Bloomberg, повідомляє «Європейська правда».

Очікується, що лідери «Великої сімки» пообіцяють подальшу військову підтримку Києву та запровадять нові санкції проти Москви.

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що країни G7 «поділяють спільні цілі: перекрити кисень російській військовій машині, дбаючи при цьому про нашу економіку». А господар зустрічі, канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що єдність західних лідерів щодо України була чітким посланням G7 президенту Росії Владіміру Путіну. Президент США Джо Байден закликав до єдності перед російським вторгненням,як у G7, так і в НАТО. Він заявив, що Путін робить ставку на розкол Заходу.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав продовжити підтримувати Україну та чесно визнавати можливі наслідки, які ця підтримка може мати для країн Заходу.

До слова, ще в березні лідери країн G7 пообіцяли всебічну підтримку Україні.

Зазначимо, що сьогодні Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі домовилися активізувати допомогу Україні.

Саміт країн-учасників G7 розпочався сьогодні у Німеччині. Перша сесія саміту присвячена глобальній економіці. Безпековій політиці буде присвячена 3-я сесія. Очікується, що в понеділок уранці за допомогою відеозв’язку до неї долучиться президент України Володимир Зеленський. Зазначимо, що це 48 зустріч G7 на вищому рівні.