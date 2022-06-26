Політики домовилися продовжити та посилити співпрацю між Британією та Францією у сферах оборони та безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домовилися активізувати допомогу Україні. Макрон та Джонсон зустрілися 26 червня перед самітом G7, який сьогодні відбувається у замку Ельмау в районі Гарміш-Партенкірхен у Баварських Альпах у Німеччині. Політики обговорили кризу в Україні. Політики вважають, що будь-яка спроба врегулювати конфлікт зараз призведе до нестабільності і дасть Владіміру Путіну можливість маніпулювати як суверенними країнами, так і міжнародними ринками.

На сайті уряду Великої Британії зазначається, що лідери висловили думку, що зараз настав критичний момент для перебігу конфлікту, а також є можливість переломити хід війни. Обидва політики наголосили на необхідності підтримки України, щоби посилити підтримку як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах.

Президент Франції Еммануель Макрон високо оцінив постійну військову підтримку прем’єр-міністра та Великої Британії. Політики домовилися продовжити та посилити співпрацю між Британією та Францією у сферах, включаючи оборону та безпеку.

Сьогодні у Німеччині розпочався саміт країн-учасників G7. Перша сесія саміту присвячена глобальній економіці. Безпековій політиці буде присвячена 3-я сесія. Очікується, що за допомогою відеозв’язку до неї в понеділок уранці долучиться президент України Володимир Зеленський. Зазначимо, що це 48 зустріч G7 на вищому рівні.