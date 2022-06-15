Вперше Макрон озвучив ідею створення «нової європейської спільноти» у травні

Франція запропонувала бачення нової спільноти для всієї Європи. За словами президента Еммануеля Макрона, бачення Франції щодо нової «Європейської політичної спільноти» передбачає, що основні держави – члени Європейського союзу вступлять у політичний союз із тими, які не входять до ЄС, задля зміцнення безпеки, стабільності і процвітання Європи в цілому на тлі масштабного вторгнення Росії в Україну. Зазначимо, що вперше Макрон озвучив ідею створення «нової європейської спільноти» в травні.

У середу, 15 червня, посли Європейського союзу обговорили відповідний документ, копію якого отримало у розпорядження «Радіо Свобода». Цей документ, перш за все, з’явився на тлі дискусій у Євросоюзі щодо надання Грузії, Молдові й Україні статусу кандидатів на членство.

У документі зазначено, що нова політична спільнота буде відкрита для європейських держав, «які поділяють спільний набір демократичних цінностей», незалежно від членства в ЄС чи характеру їхніх поточних відносин із блоком, «незалежно від того, чи хочуть вони приєднатися до нього, чи вийшли з нього, чи не планують приєднуватися до нього, або пов’язані з ним лише економічними угодами».

«Радіо Свобода» зазначає, що Макрон вперше запропонував цю ідею в травні. Відтак документ є початковим поглядом на концепцію, яка спрямована на те, щоби запропонувати Україні та іншим державам, які не входять до ЄС, більший захист на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

У документі також зазначено, що спільнота, яку пропонують створити, не замінить інші політичні органи, такі як Рада Європи чи ОБСЄ. Попри це, вона має «об’єднати всіх членів європейської сім’ї на рівних засадах і в дусі єдності нашого континенту». Попри це, пропозиція створення нової спільноти не є «заміною» чи «альтернативою» політиці розширення ЄС.

«Для європейських держав, які бажають приєднатися до Європейського союзу, це, навпаки, дозволило би посилити зв’язки з державами-членами ЄС до вступу, як політично, так і з точки зору супроводжуючої участі в певній політиці ЄС, у тому числі, за необхідності, шляхом поступової інтеграції у внутрішній ринок ЄС», – зазначено у документі.

Йдеться про створення «легкої юридичної структури», яка матиме право ухвалювати рішення, та буде збиратися кілька разів на рік на рівнях голів держав, урядів і міністрів.

Ймовірно, цю пропозицію обговорять глави держав ЄС під час зустрічі на саміті в Брюсселі 23-24 липня. На саміті також розглянуть висновок Європейської комісії щодо заявок на членство в ЄС, які подали Україна, Грузія і Молдова.

До слова, сьогодні Макрон заявив, що Україні «доведеться» вести переговори з Росією про мир.

Нагадаємо, що минулого тижня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Щоправда, раніше також повідомлялося, що в Євросоюзі є три країни, які поки не хочуть давати Україні статус кандидата.