Еммануель Макрон (по центру) з французькими та бельгійськими солдатами у складі контингенту НАТО

Президент Франції Емманюель Макрон, висловлювання якого останнім часом викликали невдоволення у Києві, знову заявив, що президентові України та іншим представникам влади доведеться вести переговори з Росією про мир. Відповідну заяву він озвучив, виступаючи перед французькими військовими у Румунії, повідомляє «Голос Америки».

«На певному етапі, коли ми допоможемо якнайбільше для спротиву, а я бажаю, щоб Україна перемогла і особливо, щоб бої припинилися, то нам треба буде вести переговори. Українському президентові та його представникам треба буде вести переговори з Росією, і ми Європейці будемо за столом, з питаннями гарантій безпеки. І в цьому полягають реалії», – сказав Макрон.

Він також пообіцяв, що Франція робитиме все у подальших спробах зупинити війну росії та щоб допомогти українцям та ЗСУ.

«Радіо Свобода» нагадує, що Франція очолює бойову групу НАТО в Румунії з близько 800 військовослужбовців, у тому числі 500 французьких солдатів, а також розгорнула там ракетну систему «земля-повітря».

«Ми, європейці, теж будемо за столом переговорів», – сказав Макрон.

Ще сьогодні Макрон має відвідати також столицю Молдови Кишинів для консультацій з президенткою Майєю Санду. Крім того, неофіційно повідомлялося про плани Макрона 16 червня вирушити з візитом до Києва, спільно з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Офіційно про візит не оголошено.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував президенту Володимиру Зеленському поступки щодо суверенітету України задля закінчення війни та «збереження обличчя» російському воєнному злочинцю Владіміру Путіну. Так французький президент намагався досягти успіху у посередництві між Україною та Росією