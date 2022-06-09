Водночас сім країн-членів ЄС пропонують альтернативу цьому статусу

Станом на сьогодні у Європейському Союзі є три основні країни, які не хочуть надавати Україні статус кандидата на вступ. Водночас сім країн-членів пропонують альтернативу цьому статусу, заявила віце-прем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина, пише Deutsche Welle.

Вона додала, що також сім країн Євросоюзу висловлювали пропозиції надати Україні інший формат, а не статус кандидата.

«У цілому приблизно сім країн Євросоюзу – це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України», – розповіла чиновниця.

Віце-прем’єрка не назвала ці країни, додавши: «Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа (мова йде про саміт ЄС 23-24 червня, – ред.), то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати».

Водночас чиновниця впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні «ні», а будь-які варіанти, крім статусу кандидата, «послаблять сам ЄС».

Нагадаємо, що депутати Європейського парламенту на своєму засіданні у середу, 8 червня, ухвалили резолюцію, яка рекомендує Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ.

Водночас лідери Франції, Німеччини та Австрії заявляють, що вступ України в ЄС може тривати роками та пропонували організувати інші форми співпраці.

Україна ж наполягає саме на членстві в ЄС. 6 червня президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не розглядає альтернативи членству в Європейському Союзі.