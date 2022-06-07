У Європейській раді обговорять надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС

Представники Європейської ради обговорять надання Україні статусу країни-кандидата в Євросоюз під час засідання 23–24 червня. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква під час брифінгу в понеділок, 6 червня, пише «Укрінформ».

«Європейська Рада окремо відзначила процес підготовки Європейською комісією висновку щодо відповідності України Копенгагенським критеріям членства в ЄС і повідомила, що предметну дискусію щодо статусу кандидата для України буде проведено на наступному черговому засіданні Євроради 23–24 червня», – повідомив Жовква.

За словами представника Офісу президента, висновок Єврокомісії з приводу відповідності України Копенгагенським критеріям членства очікується на цьому чи на початку наступного тижня.

Зазначимо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС. Він казав, що після повномасштабного вторгнення РФ Україна звернеться до Євросоюзу щодо невідкладного вступу за новою спеціальною процедурою.

21 березня стало відомо, що Єврокомісія розпочала роботу над висновком щодо членства України в ЄС. Висновок Європейської комісії буде рекомендацією для Ради ЄС, яка має ухвалити рішення про наступні кроки.

Під час візиту до Києва 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник про відповідність України Копенгагенським критеріям – це необхідний етап для набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Слідом за Україною опитувальники отримали Молдова і Грузія.

Президент Володимир Зеленський під час звернення 6 червня заявив, що Україна очікує на рішення ЄС щодо своєї заявки на кандидатство вже найближчими тижнями.