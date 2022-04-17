Україна сподівається отримати статус кандидата на саміті лідерів ЄС у червні

Опитувальник із вступу до Європейського Союзу, який голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала під час візиту до Києва президенту Володимиру Зеленському, заповнено повністю, повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, пише «Радіо Свобода».

«Можу констатувати, що документ з української сторони заповнений», – повідомив Жовква.

За його словами, після отримання заповненого опитувальника Єврокомісія готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв вступу до ЄС.

Жовква зазначив, що Україна, своєю чергою, сподівається на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні поточного року.

«Чекаємо, що рекомендація буде позитивною, а далі м’яч буде на стороні держав-членів ЄС. У червні відбудеться засідання Європейської Ради, де ми очікуємо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС... Далі маємо розпочатися переговори про вступ. І, коли ми такі переговори проведемо, можна вже говорити про повноцінне членство України в ЄС», – сказав Жовква.

Він зазначив, що Україна очікує на прискорену процедуру вступу в ЄС, бо не може дозволити собі 10-20 років переговорів.

Як інформував ZAXID.NET, 28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

Неформальний саміт ЄС 11 березня дав політичну згоду на те, щоби Єврокомісія розпочала процедуру, але від окремих держав звучали заяви про те, що процедура не має бути прискореною.

Утім згодом президента ЄК Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Зеленському що розгляд заявки і ухвалення рішення щодо надання Україні статусу кандидата відбудеться в рекордно стислі строки – за кілька місяців.