Для України пропонують створити так званий «підготовчий простір»

Австрія пропонує проміжний етап для України перед вступом до ЄС. Це потрібно, щоб вона встигла досягти європейських стандартів. Про це заявив австрійський канцлер Карл Негаммер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він запропонував створити так званий «підготовчий простір» для України, щоб вона досягла стандартів ЄС, аналогічних Європейській економічній зоні та Європейській угоді про вільну торгівлю.

«Нас об'єднує одна мета, ми всі хочемо сильної, незалежної та економічно успішної України. В цей час вона бореться за своє політичне і територіальне виживання. Всі наші зусилля в першу чергу спрямовані на припинення російської агресивної війни. На такому етапі швидке приєднання до ЄС в будь-якому випадку не може бути нагальною проблемою», – сказав Негаммер.

Канцлер додав, що в нинішніх дебатах про членство України в ЄС необхідно позбутися емоцій, оскільки швидкий вступ нереалістичний.

«Ми повинні створити європейський підготовчий простір, який дозволить крок за кроком зміцнювати співпрацю з ЄС і краще адаптуватися до європейських стандартів», – зазначив Негаммер