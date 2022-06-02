Мер Львова Андрій Садовий виступив під час форуму Асоціації міст України

Мер Львова Андрій Садовий закликав очільників європейських міст і асоціацій максимально сприяти Україні у вступі до Європейського Союзу. Про це міський голова заявив під час форуму Асоціації міст України «reVIVEd Ukraine – reVIVEd communities / Відродження України – відродження громад». Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

За словами мера Львова, статус країни-кандидата означає більше можливостей для відбудови українських міст, підвищення статусу держави у світі, а також серйозний дипломатичний удар по Росії, яка розв’язала агресивну війну проти України.

«Питання №1 на сьогодні для всього місцевого самоврядування Європи – щоб Україна в червні отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Тоді можливості для відбудови наших міст і країни будуть на рівень вищі і ми допоможемо великій кількості українців», – зазначив він.

Мер Львова також звернувся до асоціацій всіх міст Європи з проханням, щоб вони активізували свою роботу та своїх парламентарів у цьому напрямку.

«Це буде історичний крок і саме той удар, який доб’є російського агресора й покаже, що Україна є частиною великої та прекрасної Європи», – переконаний Андрій Садовий.

До слова, участь у форумі «reVIVEd Ukraine – reVIVEd communities / Відродження України – відродження громад» взяли більше 40 спікерів, серед яких голови українських та європейських міст, представники українського уряду, посли, архітектори, очільники фондів та асоціацій тощо.