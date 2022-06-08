За резолюцію проголосували 438 євродепутатів, 65 висловилися проти, ще 94 утрималися

Депутати Європейського парламенту на своєму засіданні у середу, 8 червня, ухвалили резолюцію, яка рекомендує Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Резолюція стосується зовнішньої, безпекової та оборонної політики ЄС після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За неї проголосували 438 євродепутатів, 65 висловилися проти, ще 94 утрималися.

Європарламент рекомендував Раді ЄС погодитися, що «Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство у ЄС, а також надати їй статус кандидата до ЄС, як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

У резолюції згадуються також «європейські прагнення Молдови та Грузії», але рекомендації надати їм статус кандидата резолюція не містить.

Крім того, Європарламент рекомендував «без зволікань надати зброю відповідно до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною. За цим інструментом ЄС уже виділив два мільярди євро на закупівлю зброї для Києва.

Зазначимо, що рішення Європарламенту має рекомендаційний характер. Питання надання Україні статусу країни-кандидата в Євросоюз обговорять представники Європейської ради під час засідання 23–24 червня.