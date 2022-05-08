G7 пообіцяли продовжити військову допомогу ЗСУ, підтримку захисту України в кіберпросторі та в інформаційній сфері

Глави держав G7 (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) ухвалили спільну заяву, у якій зобов’язалися продовжувати оборонну, економічну й гуманітарну підтримку України, а також посилювати тиск на Росію та об’єднуватися задля перемоги свободи в Європі і світі. Текст документа у неділю, 8 травня, оприлюднили на офіційному сайті Білого дому.

Зокрема в заяві зазначено, що G7 підтримує Україну і зробить все, щоби притягнути до відповідальності винуватців цієї війни за злочини проти українського народу. Також G7 продовжить постійну військову та оборонну допомогу Україні. Санкції, нафтове ембарго та підтримка обмежень проти Росії залишаються у них у пріоритеті. Країни G7 допоможуть Україні у відновленні після війни і захищатимуть демократичний вибір українського народу.

До зустрічі G7, яка відбувалася в онлайн-режимі, приєднався і президент Володимир Зеленський.

«Своїм вторгненням та діями в Україні ще з 2014 року Росія порушила міжнародний порядок, заснований на правилах, зокрема Статут ООН, створений після Другої світової війни, щоб позбавити наступні покоління лиха війни», – йдеться в заяві, повідомляє «Укрінформ».

Лідери країн G7 запевнили Зеленського у «цілковитій солідарності й підтримці мужнього захисту Україною свого суверенітету й територіальної цілісності, а також її боротьби за мирне, процвітаюче й демократичне майбутнє в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Зеленський, зі свого боку, підкреслив, що кінцевою метою України є забезпечення повного виведення сил РФ з усієї території України та забезпечення її здатності захистити себе в майбутньому, а також подякував членам G7 за підтримку. Крім того, Зеленський наголосив, що Україна розраховує на своїх міжнародних партнерів у отриманні необхідної допомоги.

Міжнародні партнери пообіцяли продовжити постійну військову допомогу ЗСУ, підтримку захисту України в кіберпросторі та в інформаційній сфері.

«Ми й надалі підтримуватимемо Україну в посиленні її економічної та енергетичної безпеки», – зазначено у заяві.

При цьому країни G7 пообіцяли ближчими тижнями посилити колективну короткострокову фінансову підтримку, щоб допомогти Україні подолати фінансові втрати й надати базові послуги своєму населенню, а також розробити варіанти з довгострокового відновлення та реконструкції.

«Ми закликаємо всіх партнерів приєднатися до нашої підтримки українського народу та біженців, а також допомогти Україні відбудувати її майбутнє», – вказано в документі.

Лідери G7 також заявили, що докладуть усіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності президента Владіміра Путіна, архітекторів і спільників російської агресії, включно з режимом Лукашенка в Білорусі – відповідно до міжнародного права.

Окрему увагу лідери G7 звернули на загрозу глобальній продовольчій безпеці, яку створює вторгнення Путіна в Україну.

«Разом з ООН ми закликаємо Росію припинити блокаду та будь-яку іншу діяльність, яка ще більше перешкоджає українському виробництву й експорту харчових продуктів, відповідно до її міжнародних зобов’язань», – наголошується в заяві.

Лідери провідних країн світу підкреслили, що продовжують стояти разом з Україною у непростий для неї час.

«Ми залишаємося єдиними в нашій рішучості, щоб президент Путін не здобув перемогу в його війні проти України. В пам’ять про усіх, хто боровся за свободу у Другій світовій війні, ми зобов’язані продовжувати боротьбу за неї сьогодні, за народ України, Європи та світову спільноту», – заявили лідери G7.