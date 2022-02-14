Країни G7 попередили, що готові створити санкціями «масштабні та негайні наслідки для російської економіки» у разі подальшої військової агресії проти України. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів країн.

Міністри у спільному зверненні висловили серйозне занепокоєння через нарощування російської армії на кордонах України, яке досі триває.

«Нашим безпосереднім пріоритетом є підтримка зусиль щодо деескалації ситуації. Проте ми повторюємо, що, зокрема, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України зустріне швидку, скоординовану та рішучу відповідь. Ми готові колективно запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні та негайні наслідки для російської економіки», – сказано у заяві.

Міністри підкреслили готовність діяти швидко та рішуче, щоб підтримати українську економіку, а також підтримувати поточні зусилля щодо термінового визначення дипломатичного шляху до деескалації.

Раніше видання Financial Times повідомило, що адміністрація США завершила роботу над списком людей, проти яких запровадять санкції у разі нового вторгнення РФ в Україну. Йдеться про осіб, які близькі до Кремля і беруть участь у прийнятті рішень або мають стосунок до дестабілізуючих дій Росії. Також влада Великої Британії анонсувала можливість конфіскації майна російських олігархів на території цієї країни у разі нового вторгнення Росії в Україну.