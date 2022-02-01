Речниця Білого дому відповідає на запитання журналістів на брифінгу в понеділок, 31 січня

Сполучені Штати Америки розробили пакет санкцій, спрямовані проти представників російської еліти на випадок вторгнення Росії на територію України, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

«Я можу підтвердити, що ми розробили спеціальні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей, якщо Росія продовжить вторгнення до України. Ці зусилля здійснюються у координації з союзниками та партнерами», – сказала вона на брифінгу в понеділок, 31 січня, повідомила «Європейська правда».

За словами речниці Білого дому, зазначені особи входять до найближчого оточення Кремля або перебувають поруч із ним і відіграють роль у прийнятті урядових рішень або, як мінімум, є учасниками дестабілізуючої поведінки Кремля.

«Багато хто з цих людей є особливо вразливими цілями через їхні глибокі та фінансові зв'язки із Заходом, а це означає, що вони постраждають від санкцій, які прив'язують їх до західних фінансових систем», – наголосила Джен Псакі.

У понеділок видання Financial Times повідомило, що адміністрація США завершила роботу над списком людей, проти яких запровадять санкції у разі нового вторгнення РФ в Україну. Йдеться про осіб, які близькі до Кремля і беруть участь у прийнятті рішень або мають стосунок до дестабілізуючих дій Росії.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше влада Великої Британії анонсувала можливість конфіскації майна російських олігархів на території цієї країни у разі нового вторгнення Росії в Україну.