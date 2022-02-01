У випадку агресії РФ російським банкам загрожує відключення від Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle та Intel

Російський «Сбербанк», який може потрапити під технологічні санкції США через військове вторгнення Росії в Україну, моделював відключення систем від підтримки постачальників іноземного софту й електроніки. Про це пише УНІАН з посиланням на російське видання «Коммерсант».

Як повідомляється, у російському уряді занепокоєні повідомленнями у ЗМІ щодо можливої заборони американським компаніям постачати Росії мікроелектроніку, інформує видання. Мова йде про загрозу відключення російських банків від таких постачальників, як Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle та Intel.

Джерело видання в уряді РФ повідомило, що «Сбербанк» планує закупівлю серверів і систем зберігання даних.

Також Росія зараз пропрацьовує можливі сценарії на випадок як обмежень поставок мікроелектроніки, так і відключення підприємств, які працюють з іноземним програмним забезпеченням, від його підтримки.

Натомість у російському міністерстві цифрового розвитку таку підготовку назвали «стандартною практикою», через намагання великого бізнесу проаналізувати стійкість IT-структури та оцінити можливі ризики.

Один з найпотужніших суперкомп’ютерів Росії Christofari працює на обладнанні американської Nvidia. За даними ЗМІ, Nvidia можуть замінити у разі потреби на вітчизняний «Модуль».

Водночас у самому «Сбербанку», а також в інших великих російських банках, в тому числі ВТБ, «Газпромбанку», «Промсвязьбанку» та «Альфа-банк» не відповіли на журналістські запити стосовно проведення подібних навчань не відповіли.

Санкцій проти Росії

Раніше Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації президента США писала, що санкції США проти Росії у випадку вторгнення в Україну, зачеплять найбільші російські банки, державні компанії та імпортний сектор країни. Потенційні цілі санкцій – кілька найбільших російських банків, як-от ВТБ Банк, Сбербанк тощо. Сам пакет також може містити заборону на пов’язану із держборгом Росії торгівлю, а також контроль в ключових секторах.

Водночас, остаточних рішень щодо економічних заходів ще не прийнято, однак розробка санкцій перебуває на фінальній стадії. При цьому, за даними WSJ, відключення Росії від Swift наразі американські чиновники не розглядають.

Крім того, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, британський уряд допускає можливість конфіскації майна російських олігархів, якщо Росія зважиться на нове вторгнення в Україну. Саме рішення про перелік запобіжних заходів погодять протягом тижня.