Сенат США допускає запровадження частини санкцій проти Росії до її можливого вторгнення в Україну за ті порушення, які вже нею здійснені. Про це заявив голова комітету Сенату з міжнародних відносин, демократ Боб Менендес у коментарі CNN.

За його словами, деякі санкції будуть запроваджені заздалегідь «за те, що вже було зроблено», але допомога із летальним озброєнням буде надіслана у будь-якому випадку.

«Є деякі санкції, які справді можуть бути введені заздалегідь через те, що Росія вже зробила. Кібератаки на Україну, операції під неправдивим прапором, спроби руйнувати український уряд зсередини – це лише деякі приклади того, за що можуть бути запроваджені зараз санкції», – заявив сенатор.

«Але потім будуть руйнівні санкції, які врешті-решт зруйнують російську економіку, і допомога з летальним озброєнням, яку ми збираємося відправити», – додав Мендес.

Санкцій проти Росії

Раніше Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації президента США писала, що санкції США проти Росії у випадку вторгнення в Україну, зачеплять найбільші російські банки, державні компанії та імпортний сектор країни. Потенційні цілі санкцій – кілька найбільших російських банків, як-от ВТБ Банк, Сбербанк тощо. Сам пакет також може містити заборону на пов’язану із держборгом Росії торгівлю, а також контроль в ключових секторах.

Водночас, остаточних рішень щодо економічних заходів ще не прийнято, однак розробка санкцій перебуває на фінальній стадії. При цьому, за даними WSJ, відключення Росії від Swift наразі американські чиновники не розглядають.

Крім того, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, британський уряд допускає можливість конфіскації майна російських олігархів, якщо Росія зважиться на нове вторгнення в Україну. Саме рішення про перелік запобіжних заходів погодять протягом тижня.