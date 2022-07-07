На сьогодні є три основні джерела наповнення держбюджету

До кінця року Україна планує залучити ще близько 20 млрд доларів допомоги та підтримки від міжнародних партнерів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що до конференції у Лугано було підписано домовленостей із партнерами про 26,7 млрд долрів. Частину з них Україна вже отримала. Окрім того, результатом конференції у Лугано стали домовленості про 1,9 млрд доларів допомоги Україні.

«На цій конференції ми домовилися про додаткові гроші по конкретних напрямках, як-от агронапрям, енергетичний тощо – на 1,9 млрд. Це результат дуже конкретний», – розповів Шмигаль в ефірі телемарафону, повідомив Укрінформ.

Також під час телемарафону Денис Шмигаль розповів про три основні джерела наповнення держбюджет. Йдеться про податки і збори, кредити і гранти, а також кошти від розміщення військових облігацій.

«Три основні джерела – податки і збори, кредити і гранти, кошти від розміщення військових облігацій. Це те, що допомагає нам сьогодні виживати, тримати стабільну макроекономічну ситуацію, банківську систему, більш-менш тримати валютний курс», – зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, на сьогодні Україна практично відмовилася від капітальних видатків.

«Ми забезпечуємо лише фінансування сектору безпеки та оборони, лише виконання соціально-гуманітарної місії, плюс оперативно намагаємося відновлювати зруйновані об’єкти», — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що бізнес поступово відновлює свою активність та сплачує податки. За його словами, на сьогодні 30% від видаткової частини бюджету наповнюється фактично традиційними способами

Також він розповів, що Україна отримує гранти та довгострокові недорогі кредити від партнерів.

«У червні ми запланували отримати 4,5 млрд доларів, з яких отримали практично всю суму. Зараз працюємо вже на липень, і конференція в Лугано стала основою для залучення додаткових коштів і для прямого фінансування бюджету, і для фінансування державних українських підприємств», – розповів прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль розповів про три етапи повоєнного відновлення України. Згіно із планом на відновлення України необхідно щонайменше 750 млрд доларів. 4-5 липня в Лугано (Швейцарія) відбулася Конференція з питань відновлення України. 5 липня представники понад 40 країн і близько 20 міжнародних організацій схвалили Декларацію Лугано і пообіцяли підтримувати Україну.