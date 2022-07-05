Конференція з відновлення України у Лугано за підсумками роботи затвердила Луганську декларацію, яка передбачає сім принципів процесу відновлення України. Про це повідомляє «Укрінформ».

У документі країни-учасниці конференції підтверджують повну відданість підтримці України на її шляху відновлення на початковий стадії і в довгостроковій перспективі та пов’язують це з європейською перспективою України та статусом країни-кандидата в ЄС.

«У Лугано ми запустили процес відновлення України на міжнародному рівні та виклали принципи, які лежать в основі відновлення. Основа декларації – сім Луганських принципів. Вони визначають початок процесу відновлення, критерії та методи відновлення», – сказав президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, представляючи Луганську декларацію.

Партнерство – процес відновлення очолюється та здійснюється під керівництвом України та проводиться у партнерстві з її міжнародними партнерами. Зусилля з відновлення мають базуватися на процесі оцінки необхідних та поточних потреб, узгоджених пріоритетах, спільному плануванні результатів, взаємній відповідальності за фінансові потоки та ефективній координації;

Спрямованість на реформи – процес відновлення повинен сприяти прискоренню, поглибленню, розширенню та досягненню зусиль України щодо впровадження реформ і їх стійкості відповідно до європейського шляху України;

Прозорість, підзвітність і верховенство права – процес відновлення має бути прозорим і підзвітним українському народу. Потрібно систематично зміцнювати верховенство права та викорінювати корупцію. Усі види фінансування відновлення мають бути справедливими та прозорими;

Демократична участь – процес відновлення має бути цілісним зусиллям всього суспільства, спрямованим на демократичну участь населення, включаючи внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повертається з-за кордону, місцеве самоврядування та ефективну децентралізацію;

Залучення багатьох стейкхолдерів – процес відновлення має сприяти співпраці між національними та міжнародними учасниками, включно з приватним сектором, громадянським суспільством, науковими колами та місцевими органами влади;

Гендерна рівність та інклюзія – процес відновлення має бути інклюзивним та забезпечувати гендерну рівність та повагу до прав людини, включаючи її економічні, соціальні та культурні права. Відновлення має принести користь кожному, і ніхто з членів суспільства не повинен залишитися осторонь. Нерівність потрібно зменшити;

Сталий розвиток – процес відновлення має забезпечити сталу перебудову України, яка узгоджується з Порядком денним сталого розвитку до 2030 року та Паризькою угодою, інтегруючи соціальні, економічні та екологічні аспекти, включаючи зелений перехід.

Учасники конференції підкреслили, що визнають суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах, засудили російську агресію та закликали росію негайно вивести свої війська з території незалежної України. Вони визнали той факт, що військова агресія рф проти України, включаючи цілеспрямовані напади на цивільне населення, призвело до значних втрат життів і катастрофічних руйнувань інфраструктури, шкіл, лікарень, житлових будинків і культурної спадщини, що має наслідком гостру гуманітарну кризу, суттєву економічну шкоду, а також призвело до порушення глобальних ланцюгів постачання і створило загрозу глобальній продовольчій безпеці.