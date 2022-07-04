План післявоєнного відновлення України складається з трьох етапів і після перемоги у війні треба буде реалізувати тисячі проектів з відбудови, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на дводенній Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано, яка розпочалася у понеділок, 4 липня.

«План відновлення України розділений на три ключові етапи. Перший – це відновлювати тут і зараз те, що можливо і що є критичним для життя людей… Друга частина – це швидке відновлення, оскільки кількість зруйнованих об'єктів навіть базової інфраструктури величезна. Одразу після завершення воєнних дій та перемоги України потрібно буде реалізувати тисячі проектів відбудови», – сказав Шмигаль, якого цитує «Укрінформ».

Він додав, що на другому етапі йдеться про ремонт шкіл, лікарень, будівництво тимчасового житла, повернення життя у зруйновані міста і громади.

«Третій етап цього плану – це довгострокова трансформація, вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти, медицини і завершуючи “зеленим переходом” (переходом на “зелену” енергетику, – прим. ред) та новим військово-промисловим комплексом», – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що основа відновлення України – люди, економіка та інфраструктура.

Також Шмигаль звернув увагу, що Національна рада з відновлення України розробила 24 томи напрацювань, за шість тижнів понад три тисячі українських та міжнародних експертів, посадовців, парламентарів напрацювали «тисячі сторінок бачення, яку країну ми будуємо і як будемо відновлювати Україну».

Зазначимо, що підсумковий документ Конференції з питань відновлення України буде оприлюднено на другий день її проведення, тобто у вівторок, 5 липня. Загалом До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.

Як заявляв раніше президент Володимир Зеленський, для відновлення України потрібні колосальні інвестиції, нові технології, передовий досвід, нові інституції і реформи.