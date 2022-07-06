Під час Міжнародної конференції з питань післявоєнного відновлення України, яка 4 і 5 липня проходила в швейцарському Лугано, українська сторона домовилася про 1,9 млрд доларів допомоги, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У середу, 6 липня, він розповів, на що ці гроші витратять. За його словами:

600 млн доларів спрямують на фінансову підтримку;

понад 500 млн доларів – на розвиток аграрного сектору, зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств;

більш ніж 500 млн доларів – на підготовку до опалювального сезону;

майже 250 млн доларів – на розвиток проектів цифрової трансформації України.

«Вдячні уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 5 липня в Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції з відновлення України. За словами Шмигаля, план відновлення вже оцінюється в 750 млрд доларів.