Україна в Лугано домовилася про фінансову допомогу в розмірі 1,9 млрд доларів
Загалом на післявоєнне відновлення України потрібно щонайменше 750 млрд доларів
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
До теми
Під час Міжнародної конференції з питань післявоєнного відновлення України, яка 4 і 5 липня проходила в швейцарському Лугано, українська сторона домовилася про 1,9 млрд доларів допомоги, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
У середу, 6 липня, він розповів, на що ці гроші витратять. За його словами:
- 600 млн доларів спрямують на фінансову підтримку;
- понад 500 млн доларів – на розвиток аграрного сектору, зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств;
- більш ніж 500 млн доларів – на підготовку до опалювального сезону;
- майже 250 млн доларів – на розвиток проектів цифрової трансформації України.
«Вдячні уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність», – зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, 5 липня в Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції з відновлення України. За словами Шмигаля, план відновлення вже оцінюється в 750 млрд доларів.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter