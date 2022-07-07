Європейський парламент дозволив виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною. Про це повідомляє «Європейська правда».

Парламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення Україні додаткової позики на вигідних умовах, на додачу до 1,2 млрд євро, які перерахували у березні й травні. Рішення підтримали 522 депутати, тоді як проти проголосували 17 і 25 утрималися.

Дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро. Позика надається як швидка фінансова підтримка в умовах гострої потреби, щоб Україна могла забезпечувати фінансування найважливіших державних функцій.

Кошти надаються з умовами дотримання низки критеріїв, зокрема збереження демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці в умовах війни, та підвищеної прозорості й звітування щодо використання.

Нагадаємо, що Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.