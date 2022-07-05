Мінінфраструктури презентувало план відновлення інфраструктури України
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Міністерство інфраструктури презентувало міжнародним партнерам та представникам бізнесу бачення відновлення зруйнованої російським агресором інфраструктури України. Про це йдеться на Урядовому порталі.
«Україна має вистояти у війні, а для цього має вистояти наша економіка і наші люди. Збитки ж від руйнувань інфраструктури уже сягають 95 млрд доларів. Зараз наш головний пріоритет – проекти, які буквально допоможуть вижити та перемогти. За останні три місяці ми відкрили рух 43 тимчасовими переправами, відновили рух 13 залізничними мостами і переправами, розчистили понад тисячу кілометрів доріг», – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, план відбудови визначає стратегічні цілі післявоєнної відбудови, серед яких відбудова всієї інфраструктури, інтеграція української транспортної мережі в мережу ЄС та гармонізація правових та організаційних аспектів функціонування транспортної сфери України.
Зокрема, передбачається:
- відбудова та нове будівництво 51,2 тисяч кілометрів автодоріг;
- будівництво понад 1,4 тисяч мостів (із урахуванням стандартів НАТО);
- закупівля, ремонт і модернізація понад 7 тисяч одиниць залізничного рухомого складу;
- реконструкція/будівництво 5 нових аеропортів;
- модернізація 3 портів на Дунаї.
«Ми потребуємо фінансової підтримки в реалізації саме таких першочергових, нагальних проєктів. Розраховуємо, що Міжнародна конференція з питань відновлення України допоможе їх залучити, а також стане трампліном для довгострокової системної роботи з дружніми країнами та інвесторами», – додав Кубраков.
До слова, 5 липня Конференція з відновлення України у Лугано за підсумками роботи затвердила Луганську декларацію, яка передбачає сім принципів процесу відновлення України.
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