Рада Європейського союзу в п’ятницю, 22 липня схвалила раніше ухвалене рішення виділити Україні новий транш з Європейського фонду миру на підтримку Збройних сил України у захисті території країни від російської агресії у розмірі 500 млн євро.

«Завдяки п’ятому траншу розміром 500 млн євро, мобілізованому сьогодні, загальний внесок ЄС у рамках ЄФМ для України тепер становитиме 2,5 мільярди євро», – йдеться у повідомленні рРади ЄС.

У прес-службі Ради ЄС уточнили, що, відповідно до поточних пріоритетів, заявлених урядом України, і наданої досі підтримки, 490 мільйонів євро допомоги буде виділено «на військову техніку, призначену для доставки летальної сили в оборонних цілях», а 10 мільйонів євро підуть на обладнання і витратні матеріали, такі як засоби індивідуального захисту, аптечки і пальне.

Як нагадали в Раді ЄС, попередні заходи допомоги були погоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня і 23 травня.

Про те, що ЄС погодив додаткові 500 мільйонів євро військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, стало відомо 18 липня.