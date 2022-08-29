Наступна зустріч створеної західними країнами групи з координації військової допомоги Києву, у так званому форматі «Рамштайн», запланована на 8 вересня. Вона має відбутися у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн», повідомляє «Європейська правда» з посиланням на командування ВПС США у Європі та Африці.

«Міністр оборони США Ллойд Остін особисто проведе засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 8 вересня 2022 року», – вказано у повідомленні.

Остін запросив міністрів оборони і високопосадовців з усього світу для обговорення війни в Україні і різних питань безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США.

Також попередньо відомо, що на порядку денному – авіація та ППО для України.

Зазначимо, що засідання на авіабазі «Рамштайн» відбудеться вже вдруге. Від початку утворення контактної групи пройшло вже декілька зустрічей. Під час засідань партнери України оголосили про виділення оборонної допомоги.

Нагадаємо, на День Незалежності Борис Джонсон у Києві оголосив про масштабний пакет військової допомоги Україні. Також цього ж дня Джо Байден розповів про видалення нового пакета військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів.