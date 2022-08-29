Загалом Україна отримає від уряду Швеції додатковий пакет військової та цивільної допомоги у розмірі 1 млрд крон

Швеція надасть Україні пакет військової допомоги на 500 мільйонів крон, що становить приблизно 50 млн американських доларів. Про це заявила прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Reuters.

«Ми підтримуватимемо Україну, поки триває війна», – зазначила Андерссон.

Вона не повідомила подробиць щодо військового пакета, але сказала, що він буде подібний до попередньої допомоги, яка включала протитанкову зброю, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування.

Під час візиту Дмитра Кулеби до Швеції та Чехії, серед інших тем – питання посилення санкційного тиску на Росію

Андерссон зазначила, що загалом Україна отримає від уряду Швеції додатковий пакет військової та цивільної допомоги у розмірі 1 млрд крон.

Відомо, що цивільна допомога передбачає закупівлю українського зерна для підтримання української економіки.

Під час спільного брифінгу у Стокгольмі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «поки триває війна, ми будемо просити більше зброї». Він закликав Швецію надати Києву гаубиці та снаряди. За його словами, зараз кожен євро, кожна куля, кожен снаряд має значення.

До слова, 29-31 серпня триває візит глави МЗС Дмитра Кулеби до Швеції та Чехії, під час якого зокрема мають обговорити посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, що на День Незалежності Борис Джонсон у Києві оголосив про масштабний пакет військової допомоги Україні. Також цього ж дня Джо Байден розповів про видалення нового пакету військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів.