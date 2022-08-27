Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО – Чехія та Польща охоронятимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29. Це потенційно дозволить передати їх Україні. Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до угоди Словаччини з Чехією та Польщею, з вересня вони охоронятимуть її небо, поки Словаччина очікує поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва. Угоду щодо F-16 було підписано в 2018 році, а літаки повинні бути поставлені в 2024 році.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Братислава готова відправити МіГ-29 в Україну, але угоди ще не досягнуто.

«Є політична воля, і має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги. Ця можливість розглядається, і як тільки буде досягнуто угоди, ми повідомимо вам», – сказав він.

Надь, який оцінив МіГи приблизно в 300 млн євро, заявив, що Словаччина вимагатиме певної фінансової або матеріальної компенсації за свої пожертви.

Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню «Град». Цього тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти.