Передані БМП-1 будуть з так званих мобілізаційних запасів

Словаччина надасть Україні 30 БМП, а як компенсацію отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2. Про надання Києву танків поки не йдеться. Відповідну угоду підписали представники міністерств оборони двох країн, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у коментарі для словацького видання Pravda.

Передана техніка буде з так званих мобілізаційних запасів. Це ті БМП-1, які вже не використовує військо Словаччини. Коли розпочнуться поставки бронетехніки в Україну не уточнюють через безпеку, але як повідомляється, йдеться про найближчі тижні. Про остаточну передачу оголосять тільки тоді, коли вся техніка буде в Україні.

На заміну країна отримає 15 танків Leopard 2A4 від Німеччини. Разом з технікою надійдуть запчастини та проводитиметься навчання особового складу. Танки Leopard 2A4, для Словаччини будуть модернізовані. Міністр оборони повідомив, що вартість техінки, яку передадуть країні складає понад 100 млн євро.

«До кінця року ми отримаємо як мінімум одну машину», — сказав голова міноборони Словаччини про поставки танків Leopard 2A4. Решту німецьких танків очікують наступного року.

Щодо анонсованої раніше передачі Україні танків T-72, Ярослав Надь повідомив, що такої поставки не планується. Про можливе відправлення словацьких танків до України раніше повідомило видання Business Insider.

«На цей час ми не розглядаємо відправку танків Т-72 в Україну», – сказав Надь.

Нагадаємо, напередодні Україна отримала від Словаччини САУ «Zuzana 2». Йдеться про 4 перших установки. В червні Україна підписала контракт на поставку 8 словацьких самохідних артилерійських установок.

Україна тісно співпрацює зі Словаччиною щодо надання військової допомоги. Зокрема, країна хоче восени передати Україні винищувачі МиГ-29 за 300 мільйонів євро. Крім того, на оборонних підприємствах Словаччини готові модернізовувати та ремонтувати українську техніку.

Довідково: BVP-1 — це чехословацька модифікація БМП-1, що вироблялася за радянською ліцензією в 1970-1989 роках у Детві і Дубниці-над-Вагом. Це перша у світі серійна бойова плавуча машина піхоти, призначена для транспортування особового складу до місця виконання бойового завдання, підвищення його мобільності та захищеності та підтримки вогнем та для спільних дій з танками в бою.

БМП БВП-1 (BVP-1 IFV) нічим суттєвим не відрізнялася від радянської БМП-1, також була зібрана за компонувальною схемою з переднім розташуванням моторно-трансмісійного відділення (МТО) біля правого борту та відділення управління з лівого борту. БВП-1 (BVP-1) налічує три члени екіпажу: механік-водій, командир та стрілець.

Тактико-технічні характеристики БМП БВП-1 (BVP-1 IFV)

• Габаритні розміри

- Довжина 6,73 м

- ширина 2,94 м

- Висота 2,06 м

• Бойова маса – 13,25 т

• Екіпаж – 3+8 осіб

• Кліренс (дорожній просвіт) – 370 мм

• Ширина гусениць – 300 мм

• Силова установка

- 4-тактний дизельний багатопаливний 6-циліндровий двигун рідинного охолодження UTD-20 V6

- Потужність 300 к.с. (221 кВт) при 2600 об/хв

• Максимальна швидкість

- 65 км/год по шосе

- 45 км/год по пересіченій місцевості

- 7 км/год на плаву

• Запас ходу – 550-600 км по шосе

• Місткість паливних баків – 462 л

• Витрата палива – 70 л/100 км

• Озброєння

- 73-мм гармата 2А28

- 7,62-мм кулемет ПКТ

- ПУ ПТРК 9М14М "Малютка"

• Боєкомплект

- 40 пострілів 73-мм

- 2000 набоїв 7,62-мм

- 4 ПТУР

• Бронювання – протипульна, сталева катана 6-33 мм.

• Подолання перешкод

– амфібія

- Стінка висотою 0,7 м

– рів шириною 2,2 м

- Кут підйому 35 °

– крен 25°

Згідно з угодою, Київ також отримає боєприпаси і широкий набір запасних частин до машин піхоти.