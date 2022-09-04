Німеччина надасть Україні додаткові 200 млн євро для фінансування програм допомоги переселенцям. Про це розповіла міністр розвитку Свенья Шульце, повідомляє Reuters.

«Гроші призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі мати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим», – додав він.

Як повідомляється, премʼєр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 5 вересня, відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

«Я буду говорити з премʼєр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у допомозі переселенцям», – сказала Шульце.

За даними ООН, станом на 23 серпня після повномасштабного вторгнення Росії близько 7 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Нагадаємо, що у липні до бюджету України надійшов грант від Німеччини на суму 1 млрд євро. Отримані кошти спрямують на фінансування найважливіших бюджетних видатків під час воєнного стану.