Німеччина виділить Україні 200 млн євро на допомогу переселенцям
Німеччина надасть Україні додаткові 200 млн євро для фінансування програм допомоги переселенцям. Про це розповіла міністр розвитку Свенья Шульце, повідомляє Reuters.
«Гроші призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі мати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим», – додав він.
Як повідомляється, премʼєр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 5 вересня, відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
«Я буду говорити з премʼєр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у допомозі переселенцям», – сказала Шульце.
За даними ООН, станом на 23 серпня після повномасштабного вторгнення Росії близько 7 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами.
Нагадаємо, що у липні до бюджету України надійшов грант від Німеччини на суму 1 млрд євро. Отримані кошти спрямують на фінансування найважливіших бюджетних видатків під час воєнного стану.
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