Починаючи з 24 лютого з України до Німеччини виїхали понад 980 тис. людей

У зв’язку з великою кількістю біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини наразі блокують прийняття нових біженців. Як інформує «Європейська правда», про це пише Spiegel.

«На тлі великої кількості людей 12 земель наразі активували блокування у системі первісного розміщення. Навантаження на федеральні землі виникає через біженців з України та загальну міграцію», – заявила в Міністерстві внутрішніх справ.

За даними відомства, з початку війни з України до Німеччини виїхали понад 980 тис. людей, останнім часом у середньому 875 осіб на день.

Міністерству відомо, що кілька федеральних земель висловили стурбованість тим, що незабаром вони досягнуть межі своїх можливостей. Однак подібні тимчасові заборони «часті».

Проте в міністерстві заявили, що розміщення все ще можливе, оскільки наразі біженців та мігрантів приймають у великих землях.

«Крім того, розміщення все ще можливе, оскільки наразі прийняття продовжується у великих землях», – заявили в міністерстві.