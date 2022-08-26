Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Німеччина в питанні постачання зброї Україні дотримуватиметься принципу, сформульованого США, а саме не постачатиме зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію держави-терориста Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц «Укрінформ».

«Метою залишається, щоб Путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші», – сказав він.

У травні, коли президент США оголосив новий пакет оборонної допомоги українцям із реактивними системами залпового вогню HIMARS, він сказав, що снаряди найбільшої дальності до них не надаватимуть. Сили оборони України отримують ті снаряди, «з яких не можна вразити територію Росії».

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських військових, які проходять навчання на зенітних самохідних артилерійських установках Gepard. Він пообіцяв надавати Україні подальшу військову підтримку.

Канцлер повторив, що Німеччина продовжить постачати Україні важкі системи озброєння, серед якого: самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, а також систему протиповітряної оборони «Іріс-Т», яка здатна здійснювати захист повітряного простору цілого міста.