Мова йде про постачання ракетної системи IRIS-T SLS

Німеччина передасть Україні новітню ППО IRIS-T SLS, якої ще немає на озброєнні Бундесверу. Про це у четвер, 23 червня, повідомив посол Німеччини в Україні Андрій Мельник в інтерв’ю «Укрінформу».

Дипломат розповів, що система може вражати повітряні цілі на відстані до 40 км, а станція радіолокації виявляє цілі в радіусі 250 км.

Мельник зазначив, що за рахунок уряду Німеччини вдалося домогтися укладання контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн. євро з виробником Diehl Defence.

Він повідомив, що сподівається на підтримку з боку Берліна у закупівлі 10 систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі, та додав, що дипломатам вдалося домогтися укладання контракту на закупівлю першої системи ППО.

Нагадаємо, 21 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українська армія уже отримала на озброєння німецькі артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

IRIS-T SLM – система протиповітряної оборони середньої дії. Вона створена на основі IRIS-T SL – варіанту наземного запуску ракет, які використовувалися, як доповнення до американських ракет PAC-3. За допомогою IRIS-T SLM можна відбивати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

При цьому, за даними низки німецьких ЗМІ, ввести їх в експлуатацію в Україні можна буде не раніше листопада 2022 року.