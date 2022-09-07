Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією. Про це повідомляє CNN.

Роботу над планом очолює голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Початкові плани можуть бути обговорені під час зустрічі Міллі та міністра оборони Ллойда Остіна з колегами з країн-союзників у Німеччині.

Аналіз включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих повітряних силах і вертольотах для підтримки високомобільних сухопутних сил, повідомили чиновники. Окрім нинішньої війни, яка, на думку США буде «тривалою», у Пентагоні дивляться, принаймні, на наступні п’ять років після закінчення війни.

Аналіз проводиться спільно з українською стороною, і якщо його схвалить президент Джо Байден, він може призвести до багаторічних майбутніх продажів зброї та створення довгострокової програми військової підготовки США. Очікується, що аналіз буде "наданий протягом наступного місяця.

Початкові зусилля можуть призвести до оновлення рекомендацій щодо зброї та підготовки, залежно від військової стратегії, яку схвалить Україна. Зрештою, це може продовжити участь США та їхніх союзників в підтримці України на роки вперед через довгострокові багаторічні контракти на озброєння.