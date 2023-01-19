Учасники зустрічі заявили, що підтримуватимуть Україну «в переході від опору до витіснення російських військ з української землі»

Міністри оборони та представники дев’яти країн Європи зобов’язалися надати «безпрецедентну» військову допомогу Україні. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Міністерством оборони Великої Британії.

«Ми, міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви; і представники Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини зустрілися сьогодні, 19 січня, щоб підтвердити нашу незмінну рішучість і прагнення підтримувати Україну в її героїчному опорі проти незаконної та неспровокованої російської агресії. Ми визнаємо, що спроможність України витіснити Росію зі своєї території є такою ж важливою, як і спроможність захистити те, що вона вже має. Разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну в переході від опору до витіснення російських військ з української землі», – йдеться у заяві, оприлюдненій Міністерством оборони Британії.

Представники дев’яти країн наголошують, що новий рівень необхідної бойової потужності досягається лише комбінуванням «бойових танків, протиповітряної та протиракетної оборони, які діють разом з дивізіонними артилерійськими угрупованнями».

«Тому ми зобов’язуємося спільними зусиллями забезпечити безпрецедентне надання допомоги, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, протиповітряну оборону, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України. Ця значна допомога Україні надходить із наших власних національних запасів і ресурсів, що свідчить про взаємне розуміння серйозності ситуації та наше зобов’язання терміново збільшити та прискорити підтримку України. Зробивши цю «Талліннську заяву», ми вирушимо на засідання Групи оборони України в Рамштайн завтра, 20 січня, і закликаємо інших членів Альянсу та партнерів наслідувати цей приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки, щоб забезпечити українську перемогу на полі бою в 2023 році», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, що засідання у форматі «Рамштайн», контактної групи з питань оборони України, відбудеться 20 січня.

Напередодні цієї зустрічі очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України і попросили про сучасну броньовану техніку і західні танки.

«На сьогодні вже дуже багато зроблено для зміцнення оборонного потенціалу України. Наша держава вдячна понад п’ятдесяти державам-партнерам за їхню практичну військову допомогу. Проте Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною. Саме тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень», – йдеться у заяві, яку оприлюднив сьогодні Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб ЗСУ сьогодні є сучасна броньова техніка і західні танки, кажуть міністри.