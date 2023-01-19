Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони України Олексій Резніков зробили спільну заяву щодо нагальності посилення оборонних спроможностей України, зокрема, звернувшись до іноземних держав з приводу постачання танків – через приєднання до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України.

«Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб ЗСУ сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків. Ми вітаємо сміливе і дуже своєчасне рішення Великої Британії щодо передачі Україні першого ескадрону танків Challenger 2. Але цього недостатньо для досягнення оперативних цілей. Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах», – сказано в заяві міністрів, опублікованій у четвер, 19 січня.

«Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи», – наголосили міністри оборони й закордонних справ.

Вони нагадали, що Росія не змінила своїх цілей щодо України, які полягають у руйнуванні однієї з найбільших держав в Європі та знищенні 45-мільйонного українського народу. Міністри констатували, що Росія супроводжує свою агресію численними воєнними злочинами та злочинами проти людяності, зокрема й свідомими вбивствами цивільного населення, масованими ракетними обстрілами мирних українських міст, цілеспрямованим нищенням цивільної інфраструктури.

Вони додали, що Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. російські війська продовжують наступальні дії на сході України. За словами міністрів, Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій.

«Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною», – попередили вони.

Також Резніков і Кулеба наголосили, що особливо гостру небезпеку війна Росії проти України становить для євроатлантичного співтовариства, зокрема й з огляду на неприховані цілі Росії зруйнувати європейський безпековий порядок та поставити під сумнів життєздатність демократії як форми організації суспільного життя.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський закликав партнерів не зволікати з допомогою для України, оскільки Росія використовує цей час для вбивств. Також він зазначив, що Росія готується до реваншу.