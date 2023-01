Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на близько 125 млн євро. Про це повідомили в Міноборони Литви у четвер, 19 січня.

«Литва продовжить підтримувати Україну та оголосила про майбутній летальний пакет підтримки приблизно на 125 млн євро. Оскільки воєнна ситуація вимагає додаткової допомоги Збройним Силам України», – йдеться у повідомленні.

Lithuania will continue supporting Ukraine and has declared the upcoming lethal support package of approx. mln euros. As the war situation calls for more aid for Ukrainian Armed Forces. #StandWithUkraine pic.twitter.com/uqnkFhQMNc

Очільник відомства Арвідас Анушаускас у Twitter уточнив, що новий летальний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох гелікоптерів Мі-8.

I have some good news today from to . Lithuanian new lethal support package for consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of upcoming support package is approximately 125 million euros.