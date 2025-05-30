Поліція завадила потерпілим виїхати за кордон

Харківська обласна прокуратура повідомила 21-річній львів'янці про підозру у вербуванні людей для сексуального рабства за кордоном. Поліцейські затримали підозрювану за її місцем проживання у Львові. Пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 30 травня, розповіла, що затримана переконувала виїхати до Німеччини трьох харків'янок.

«Мешканка Львова підшукувала українок, готових виїхати за кордон. У фокусі – молоді жінки, що переживали складні життєві обставини. Підозрювана переконувала їх у "вигідних умовах" працевлаштування в Німеччині, насправді готуючи до сексуальної експлуатації. Так, вона зв'язалася з трьома харківʼянками 33, 25 та 24 років. Спілкування проходило телефоном», – повідомили у прокуратурі.

Львів'янка розповіла жінкам, що вони нібито працюватимуть у Берліні. Жінки погодилися, не підозрюючи про справжню мету поїздки. Міграційна поліція завадила їм виїхати за кордон.

Затримана отримала підозру за статтею про торгівлю людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Їй загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Наразі львів'янці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування, поліція встановлює всіх причетних.