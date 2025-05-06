Засудженого зобов’язали компенсувати потерпілому 87,5 тис. грн

Тисменицький районний суд визнав уродженця Киргизстану Рахмідіна Мірсаїтова винним у торгівлі людьми. За незаконну експлуатацію мешканця Київщини власнику овечої ферми призначили 3 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 28 квітня, Рахмідін Мірсаїтов разом з дружиною займаються розведенням овець на фермі у селі Клубівці Тисменицького району. У червні 2020 року біля вокзалу в Івано-Франківську обвинувачений зустрів потерпілого і дізнався, що той родом з Київської області, втратив паспорт і разом зі співмешканкою збирає на смітниках пляшки та макулатуру.

Рахмідін Мірсаїтов запропонував чоловіку тимчасову роботу, на що той погодився. Спочатку разом із сином співмешканки потерпілий за кілька днів розібрали на цеглу старий будинок і почистили стайню, отримавши за виконану роботу їжу, сигарети, горілку та гроші.

Зрозумівши, що чоловік перебуває у важких життєвих обставинах, Рахмідін Мірсаїтов пообіцяв йому 3 тис. грн щомісячного заробітку за випасання овець. Прикарпатець поселив потерпілого у вагончик з антисанітарними умовами та зобов’язав доглядати за отарою. Коли через місяць чоловік прийшов до господаря за зарплатнею, той йому відмовив, сказавши, що заробітну плату потерпілий проїв і пропив.

Упродовж серпня-листопада 2020 року в отарі загинуло 8 овець, після чого обвинувачений почав погрожувати та залякувати потерпілого і заборонив самостійно залишати територію господарства. Рахмідін Мірсаїтов сказав пастуху, що вівці загинули через неналежний догляд за ними і через це потерплий заборгував нібито 24 тис. грн.

Пастух кілька разів втікав від обвинуваченого, однак той знаходив його і повертав на ферму. У серпні 2021 року Рахмідін Мірсаїтов зібрав документи для отримання потерпілим паспорта громадянина України, щоб у подальшому оформити на нього банківський кредит на суму боргу. Після цього прикарпатця викрили правоохоронці.

Під час судового засідання Рахмідін Мірсаїтов визнав свою вину. Суд також заслухав покази свідків, які підтвердили, що обвинувачений бив пастуха, змушуючи його відпрацьовувати неіснуючий борг.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Хоминець визнала Рахмідіна Мірсаїтова винним у торгівлі людьми і призначила 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засудженого зобов’язали компенсувати потерпілому 87,5 тис. грн матеріальної та моральної шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.