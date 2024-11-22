Підозрюваній загрожує до 12 років ув’язнення

Правоохоронці підозрюють 24-річну мешканку Тернопільщини у торгівлі людьми. За вербування трьох жінок для проституції у Польщі затриманій загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 22 листопада, тернопільчанка підшукала трьох жінок та, користуючись їх скрутним становищем й уразливим станом, завербувала для надання сексуальних послуг на території Республіки Польща.

«Зловмисниця запевняла, що їм будуть надані належні умови праці та проживання і висока зарплатня (600 злотих за одну годину надання сексуальних послуг). Крім того, правопорушниця обіцяла жінкам посприяти у виїзді за кордон та оплатити витрати, пов’язані з переїздом», – інформують правоохоронці.

Мешканку Тернопільщини затримали 20 листопада на території Прикарпаття під час супроводження жінок до Польщі. Її арештували з можливістю внести заставу. За торгівлю людьми підозрюваній загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.