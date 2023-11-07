Протиправну діяльність поліцейські викриил в 2022 році

Жительці Тернополя, яка займалася сутенерством, Апеляційний суд Тернопільщини призначив суворіше покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. В суді прокурори довели, що жінка в 2021 році в обласному центрі організувала бізнес на проституції. Вона вмовила двох дівчат надавати сексуальні послуги, а заробіток ділити на половину. Правоохоронці викрили сутенерку і під час обшуків з її квартири вилучили півмільйона гривень готівки.

43-річна жінка сутенерством займалася в 2021-2022 роках. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що жителька Тернополя познайомилася з двома дівчатами і запропонувала їм спільно вести інтимний бізнес. За її умовами, тернополянки мали надавати інтимні послуги чоловікам, а вона брала на себе оренду квартири, організацію всього процесу, підшуковувала клієнтів. Також сутенерка мала захищати жінок від ймовірного насильства з боку чоловіків.

Оголошення про незаконний бізнес у Тернополі сутенерка розмістила в інтернеті на різних сайтах знайомств. Розцінки за інтимне побачення коливалися від 1000 грн за півгодини і до 1500 грн – за годину. Частину зароблених грошей дівчата повинні були віддавати організаторці.

Правоохоронці задокументували щонайменше вісім епізодів, коли сутенерка та її співробітниці організовували та надавали інтимні послуги. Під час слухання справи в Тернопільському міськрайонному суді жінка уклала з прокурором угоду при визнання винуватості. При призначенні покарання суд взяв до уваги пом'якшуючі обставини, а саме той факт, що жінка має на утриманні неповнолітню дитину, до цього не мала судимостей, а також заявила про розкаяння.

Суддя Тарас Багрій затвердив угоду, визнав жінку винною в порушенні ч. 2 ст. 303 ККУ (сутенерство) та призначив їй два роки умовно. Прокурори не погодилися з таким вироком і подали апеляційну скаргу.

Під час розгляду справи в Тернопільському апеляційному суді суддя звернув увагу, що при призначенні покарання жінці Тернопільський міськрайонний суд не врахував, що дитина обвинуваченої досягла вже 14 років, а тому до жінки може бути застосовано суворіше покарання. 1 листопада Апеляційний суд скасував попередній вирок і призначив сутенерці покарання 4 років у в'язниці.