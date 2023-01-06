На жінку працювали дві повії з Кам'янського 1994 та 1996 років народження

Тернопільський суд призначив рік умовно 31-річній сутенерці за втягнення дівчат у проституцію. Жінку викрили ще навесні 2018 року. Як встановило слідство, вона співпрацювала з двома молодими дівчатами, яким винайняла квартиру в Тернополі. Згодом вирішила розширити «бізнес»: дівчата надавали сексуальні послуги почергово на Тернопільщині та Івано-Франківщині. Аби краще контролювати роботу повій у сусідній області, вона залучила до цієї справи 57-річну адміністраторку. Відомо, що у суді жінка розкаялась у вчиненому, і через це суддя вирішив призначити мінімальне покарання.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, жінка займалась сутенерством протягом року: з березня 2017-го по березень 2018-го. Всього вона співпрацювала з двома дівчатами, які погодились віддавати їй половину заробітку. Повії – уродженки Кам'янського, 1994 та 1996 років народження.

«Обвинувачена підшукала квартиру, де б мали проживати дівчата, які надають сексуальні послуги і тоді ж між ними було досягнуто домовленість про те, що година надання сексуальних послуг буде коштувати 1100 грн. Половина із отриманих коштів за надання сексуальних послуг мала б залишитись у дівчат, які їх надають, а половина грошових коштів, а саме в сумі 550 грн за кожну годину наданих дівчатами послуг, мала бути передана обвинуваченій», – йдеться у матеріалах справи.

Слідство задокументувало декілька епізодів, коли жінка домовлялась з клієнтами. Лише з 29 липня по 1 серпня слідчі нарахували шість таких випадків. Працювали дівчата у Тернополі, де сутенерка винайняла для їхньої роботи дві квартири.

За деякий час жінка вирішила розширити власний бізнес. Вона найняла ще одну адміністраторку, 57-річну жінку, яка стежила і координувала роботу повій на Івано-Франківщині. Дівчата декілька тижнів працювали на Тернопільщині, а кілька в сусідній області. Щодо адміністраторки теж розслідували кримінальне провадження, але, як йдеться у вироку, в листопаді 2022 року суд закрив справу, оскільки жінка померла.

Допитана у суді жінка свою провину визнала та заявила про розкаяння. Суд взяв це до уваги та вирішив призначити їй м'яке покарання. Зазначимо, що санкція ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство) передбачає до семи років тюрми, але суддя Любомир Базан звільнив її від основного покарання, обмежившись одним роком іспитовоого терміну.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.