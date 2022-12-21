Правоохоронці провели обшуки у помешканні жінки в червні 2022 року

Тернопільська сутенерка відбулась двома роками іспитового терміну за втягнення жінок у заняття проституцією. Завданням жінки було домовлятись з клієнтами про зустрічі та шукати для повій квартири. Викрили її у червні цього року. Жінці загрожувало до семи років тюрми, але вона уклала угоду про визнання винуватості, відтак, суд призначив їй м'яке покарання – лише два роки умовно.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, сутенерка співпрацювала з чотирма жінками, які погодились займатись проституцією. За послуги з клієнтів брали 1,5 тис. грн за годину або ж 1 тис. грн – за півгодини. Половину заробітку жінки віддавали сутенерці.

Послуги дівчата надавали у квартирах, які жінка здавала подобово. Вона ж домовлялась з клієнтами про місце зустрічі та інші деталі. Всього слідчі задокументували більше десяти таких епізодів, останній з них у червні 2022 року, коли групу викрила тернопільська поліція.

Відомо, що жінка уклала з прокурором угоду при визнання винуватості. При призначенні покарання суд взяв до уваги пом'якшуючі обставини, а саме той факт, що жінка має на утриманні неповнолітню дитину, до цього не мала судимостей, а також заявила про розкаяння.

Суддя Тарас Багрій затвердив угоду, визнав жінку винною в порушенні ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство) та призначив їй два роки умовно. Також вона повинна сплатити понад 11 тис. грн за експертизи. Поки що вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.