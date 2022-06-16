У квартирі жінки знайшли та вилучили 500 тис. грн, мобільні телефони, записник з базою клієнтів та марихуану

У Тернополі поліція затримала 43-річну сутенерку, яка організовувала інтимні зустрічі для клієнтів. Ці зустрічі відбувались у квартирах, які жінка здавала подобово. Відомо, що з нею співпрацювали декілька дівчат з Тернополя, Вінничини та Запоріжжя. Наразі сутенерку затримали, їй загрожує до семи років тюрми.

Про викриття незаконного бізнесу повідомила прес-служба поліції Тернопільщини у четвер, 16 червня. За версією слідства, 43-річна жінка впродовж тривалого часу заробляла тим, що здавала подобово житло. Проте грошей не вистачало і вона вирішила підробляти сутенерством.

Спочатку в інтернеті вона розмістила оголошення про пошук дівчат на високооплачувану роботу. Усі деталі повідомляла або при зустрічі, або телефоном. З нею зголосились працювати декілька дівчат з Тернополя, Вінничини та Запоріжжя. Наступне оголошення, яке з'явилося у соцмережах, стосувалося пошуку клієнтів.

Місцями для інтимних зустрічей були квартири, які здавала сутенерка подобово. Година послуг вартувала 1,6 тис. гривень. Заробітки ділили порівну.

«В ході обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, працівники міграційної поліції виявили у квартирі сутенери більш як 500 тис. грн, мобільні телефони, записник з базою клієнтів, а також марихуану», – йдеться у повідомленні.

Жінку затримали, їй оголосили про підозру за ч.2 ст. 303 ККУ (створення місць розпусти та звідництво). Їй загрожує від чотирьох до семи років тюрми.