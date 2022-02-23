За вербування двох жінок для заняття проституцією у Польщі мешканець Рівненської області Віталій Денека одержав умовне покарання. Чоловік має сплатити близько 20 тис. грн за експертизу звукозаписів з прослуховування його розмов. Події розгорталися протягом 2016-2017 років, за цей час молодий чоловік завербував двох безробітних дівчат, які у 2018 році поїхали до Польщі, але встигли лише перетнути кордон, коли їх затримала польська поліція. Справу розглядала колегія суддів на Рівненщині у закритому режимі.

У 2016 році Віталій Денека поїхав на заробітки до Польщі, працював на будівництві у поляка. Коли збирався повертатися додому, попросив поляка, з яким склалися довірливі стосунки, знайти йому роботу в Іспанії. Той, у свою чергу, звернувся з іншим проханням: підшукати в Україні дівчат для «серйозних стосунків». Бажаючи заробити на цьому, 19-річний чоловік після повернення додому став шукати жінок, які б погодилися на таку пропозицію.

З однією з дівчат він зустрівся у Рівному і запропонував роботу. Одразу сказав, що у Польщі вона працюватиме у СПА-салоні, де надаватиме сексуальні послуги. За це одержуватиме 100 злотих за годину, а потім зможе переїхати до Іспанії, стане адміністратором «салону» та одержуватиме $2000-5000. З іншою дівчиною зустрівся у квітні 2017 року в Дубні і запропонував те ж саме. Обидві на той час не мали роботи і джерел доходів, мешкали з батьками. Далі було багато розмов про візи, запрошення та виїзд як з Віталієм, так і з іншими особами.

У травні 2018 дівчата поїхали до Польщі рейсовим автобусом, однак виїзд не вдався. На кордоні їх розвернули, бо у них не було з собою достатньо коштів для виїзду за кордон. Дівчата повернулися додому, а наступного дня поїхали до Луцька, звідки знову вирушили до кордону. В Угринові перетнули його через піший перехід. По той бік кордону в Долгобичуві на них чекав поляк на авто. Коли вони сіли в салон і рушили, автомобіль зупинила польська поліція. Далі дівчата не поїхали.

Судовий розгляд відбувався у закритому режимі. На суді Віталій Денека визнав свою провину у тому, що завербував дівчат для заняття проституцією, але заперечив свою участь у їхньому переміщенні через кордон і те, що він скористався їхнім уразливим становищем. Чи надавав допомогу в оформленні віз та запрошень, а також чи позичав він їм гроші, сказав, що вже не пригадує. Однак зазначив, що казав їм про СПА-салони та їхню у них роботу, і якби вони не погодилися, то ніхто б їх не змушував.

Дівчата як потерпілі у справі підтвердили, що цей чоловік пропонував їм саме таку роботу, і що вони також спілкувалися з іншими людьми, які питали, чи вони раніше займалися проституцією, чи не мають чоловіків та дітей, аби потім не було проблем.

Одна з них розповіла, що має вищу освіту і працювала у державній установі, але через низьку платню звільнилася й поїхала на заробітки до Польщі, працювала 6 місяців помічником кухаря. Потім повернулася й стала на облік у службі зайнятості. Інша розповіла, що за фахом вона є перекладачем з англійської, але роботи не мала. Познайомилася з Віталієм Денекою у соцмережі, їй запропонували надавати сексуальні послуги в Польщі, але не в борделі, а на квартирі. Зрештою, погодилася.

За підозрюваним було встановлене спостереження та прослуховування його розмов, про що він не знав. Зміст розмов є у матеріалах справи. Захисник підсудного намагався довести, що використання цих матеріалів є неприпустимим, однак у суді ці докази сумнівів не викликали. Дії чоловіка суд розцінив як вербування людей з корисливих мотивів з метою сексуальної експлуатації.

При призначенні покарання суд зважив на молодий вік підсудного, наявність малої дитини та дружини у декретній відпустці. Колегія суддів Млинівського райсуду під головуванням Алли Бандури у лютому визнала Віталія Денеку винним і засудила його до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на півтора роки. Чоловік також має сплатити близько 20 тис. грн за проведення експертиз звуко- та відеозаписів.