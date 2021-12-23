Шевченківський районний суд Львова засудив двох жінок, які займалися сутенерством. Вони розміщували фото повій на сайті, а клієнтів знаходили за номером телефону. За годину роботи клієнти платили до 3000 грн, половину яких сутенерки ділили між собою, а іншу – віддавали повії. За свій злочин жінки отримали по 2 роки умовно.

Як вказано у вироку суду, з грудня 2020 року Вікторія Кахідзе та Ірина Дорошенко почали займатися сутенерством. Кожна з них мала різні обовʼязки: Вікторія Кахідзе розміщувала на сайті фото повій та оголошення про відповідні послуги, які можна було замовити за номером телефону. Своєю чергою, Ірина Дорошенко відповідала на телефонні дзвінки клієнтів, організовувала їх зустрічі з повіями у орендованих квартирах на території Львова.

За годину сексуальних послуг клієнти платили від 1200 грн до 3000 грн. Половину цієї суми отримувала повія, а іншу половину сутенерки ділили між собою. Крім цього, щодня повії віддавали сутенерками по 300 грн за оренду квартири, в якій вони жили та займалися проституцією. Загалом для надання інтимпослуг орендували чотири квартири. Слідчі встановили, що жінки займалися сутенерством із грудня 2020 року приблизно до червня 2021 року.

В суді Вікторія Кахідзе та Ірина Дорошенко свою вину визнали й заявили, що розкаюються. Враховуючи це, суддя Шевченківського районного суду Руслан Єзерський визнав їх винними за ч. 2 ст. 303 ККУ (сутенерство) та призначив по 4 роки позбавлення волі. Однак від відбування покарання Вікторію Кахідзе та Ірину Дорошенко суд звільнив, призначивши 2 роки умовно.