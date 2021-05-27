Жінка пропонувала поліцейським 500 доларів хабара за безперешкодне заняття проституцією

У Тернополі затримали 30-річну уродженку Львівщини, яка пропонувала поліцейським 500 доларів хабара за безперешкодне заняття проституцією. Тепер жінці загрожує не лише адміністративна відповідальність за проституцію, а й кримінальна – за пропозицію хабара.

У четвер, 27 травня, в поліції Тернопільщини повідомили, що 18 травня працівники міграційної поліції виявили в інтернеті оголошення про надання сексуальних послуг. Згодом встановили осіб, які розмістили цю інформацію. Ними виявилися 30-річна уродженка Львівщини та 34-річна уродженка Дніпропетровщини. Вони приїхали до Тернополя, аби займатися проституцією. У результаті на жінок склали адміністративні протоколи.

Жінка за 500 доларів хотіла уникнути відповідальності

Згодом 30-річна уродженка Львівщини прийшла до керівника відділу міграційної поліції і запропонувала 500 доларів США за непритягнення її до відповідальності, а також за безперешкодну роботу в майбутньому.

Жінку затримали при спробі дати хабар правоохоронцю.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.