Тернопільський суд призначив 20,4 тис. грн штрафу місцевій сутенерці. Жінка співпрацювала зі своєю подругою, яку вмовила займатись проституцією. Близько 200 грн звідниця забирала собі, решту віддавала підлеглій. Бордель попрацював лише близько місяця.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, в січні 2017 року жінка винайняла квартиру для ведення «бізнесу». Згодом вона запропонувала роботу повією своїй подрузі, на що та погодилась. За годину з клієнтів брали від 500 до 1 тис. грн, з яких 200 грн сутенерка лишала собі, а решту віддавала підлеглій.

Довго підпільному борделю попрацювати не вдалось: вже наприкінці лютого його викрили правоохоронці. У вироку йдеться про чотири епізоди, коли клієнтам надавали сексуальні послуги. Загалом жінки заробили 2,7 тис. грн.

У червні 2022 року обвинувачена уклала угоду про винуватість, у якій розкаялась та погодилась на призначене покарання. Суддя Тарас Багрій цю угоду затвердив. Відтак жінку визнали винною у порушенні ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство) та призначили їй 20,4 тис. грн штрафу.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити у апеляційному суді.