Раніше Василь Стефанюк працював у луцькому пологовому, але після викриття звільнився в 2020 році

У Луцьку правоохоронці викрили 55-річного чоловіка на сутенерстві. Відомо, що підозрюваний вже перебував на іспитовому терміні за аналогічний злочин – втягнення у заняття проституцією. Прокуратура не розголошує імені чоловіка, але, як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про колишнього лікаря-гінеколога Василя Стефанюка. Для нього це вже третя підозра за сутенерство.

Про вручення підозри чоловікові стало відомо у четвер, 5 січня. Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, підозрюваному інкримінують порушення ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство, вчинене повторно). Покарання за цією статтею передбачає від чотирьох до семи років тюрми.

«За даними слідства, судимий уже за такий злочин чоловік, перебуваючи на іспитовому терміні, продовжував займатися обраним ремеслом – підшуковувати клієнтів для двох жінок, які надавали інтимні послуги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Василя Стефанюка судили у вересні 2020 року. Тоді його викрили на сутенерстві та продажі амфетаміну. На той момент чоловік працював лікарем-гінекологом у луцькому пологовому будинку, але після викриття його звільнили. Під час розслідування він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, відтак суд призначив йому лише три роки іспитового терміну.

Втім, вже у травні 2021 року поліція вдруге викрила Василя Стефанюка на сутенерстві. Він встиг місяць пропрацювати у Цуманській райлікарні, але його одразу звільнили. Чи працював він після цього лікарем, невідомо. Наразі справу вже розглядають у суді, але вироку поки немає.