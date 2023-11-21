Василь Стефанюк є підозрюваним у трьох кримінальних провадженнях щодо сутенерства

У Луцьку за сутенерство вдруге судили колишнього лікаря-гінеколога Василя Стефанюка. Першу судимість за цей злочин чоловік мав 2020 році – тоді йому призначили три роки умовно. Але після цього він продовжив займатись звідництвом, тож в 2021 році його викрили вдруге. На цей раз суд призначив йому п’ять років тюрми, взявши до уваги, що на іспитовому терміні чоловік не виправився.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, слідство зафіксувало декілька епізодів, коли обвинувачений зводив повій із клієнтами. Один такий випадок стався у березні 2021 року, коли чоловік організував зустріч в готелі в селі Зміїнець біля Луцька. За цю зустріч клієнт заплатив 3 тис. грн.

Окрім цього, правоохоронці зафіксували ще чотири подібні випадки. Зустрічі між клієнтами та дівчатами відбувались у спа та саунах. Викрили чоловіка у травні 2021 року. Йому вручили підозру за ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство, вчинене повторно), яка передбачає від чотирьох до семи років тюрми.

Зауважимо, що судячи з інформації на сайті судової влади, обвинуваченим у цій справі є Василь Стефанюк – колишній лікар-гінеколог пологового будинку. Вперше на сутенерстві та продажі амфетаміну його викрили в 2020 році. Після викриття його звільнили з роботи. Василь Стефанюк уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, відтак суд призначив йому лише три роки іспитового терміну. Втім, перебуваючи на іспитовому, він продовжив займатись сутенерством.

Суддя Олеся Калькова взяла це до уваги. «[Обвинувачений] на шлях виправлення не став, належних висновків не зробив, знову вчинив тяжкий злочин в період іспитового строку, що свідчить про його небажання стати на шлях виправлення. [...] Тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції від суспільства», – йдеться у вироку.

Василя Стефанюка визнали винним у сутенерстві та призначили йому п’ять років та один місяць тюрми. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.

Додамо, що в січні цього року поліція відкрила третю кримінальну справу щодо Василя Стефанюка, і знову за сутенерство. 6 січня він вийшов з-під варти, внісши 161 тис. грн застави. Щоправда, після цього він порушив умови та не повідомляв слідство про своє місцеперебування, тому в жовтні суд постановив перерахувати заставу в дохід держави. Зауважимо, що звинувачують чоловіка у порушенні ч.2 ст. 303 ККУ, максимально йому загрожує сім років тюрми.