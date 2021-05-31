Правоохоронці вдруге затримали луцького лікаря-гінеколога, який продовжував займатися сутенерством попри те, що у вересні минулого року його вже засудили за такий злочин, розповів начальник міграційної поліції у Волинській області Олександр Зотько в коментарі «Суспільному».

Медика затримали під час організації чергової зустрічі клієнта та жінки, яка була готова надавати платні послуги інтимного характеру. Клієнт передав мічені гроші лікарю за його послуги.

За інформацією волинської поліції, гінеколог за організацію зустрічі з жінками просив від 800 до 1,5 тис. грн. Чоловік бронював готелі й сауни. З кожного клієнта медик отримував свою частину грошової вигоди – від 300 до 500 грн.

За фактом сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією триває кримінальне провадження. У понеділок, 31 травня суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт.

Правоохоронці встановили, що 53-річний лучанин працював в однієї з лікарень. «Суспільне» повідомило, що лікар останній місяць працює у Цуманській районній лікарні. Там факт затримання свого колеги підтвердили.

Нагадаємо, що 17 вересня 2020 року того самого гінеколога засудили за вчинення аналогічного злочину, але поєднаного з торгівлею амфетаміном. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки, пославшись на те, що в обвинуваченого – важка форма цукрового діабету.

В обох випадках ім’я лікаря не називали, однак в матеріалі за 2020 рік «Суспільне» повідомляло, що лікаря звати Василь Стефанюк.